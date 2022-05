Boris Beker osuđen na zatvorsku kaznu, smešten u samicu ozloglašenog zatvora u Londonu

Bivši svetski teniski as, Nemac Boris Beker, danas je prvostepeno osuđen na dve i po godine zatvora, ali uz dobro vladanje bi mogao da na uslovnu slobodu izađe na polovini odslužene kazne.

Tennis legend #BorisBecker sentenced for two and a half years of prison following a #bankruptcy trial

Read HERE | https://t.co/p3utgwqtAo pic.twitter.com/jwqGsSCakp

— DNA (@dna) May 1, 2022