Borjan priključio se pripremama Zvezde

ANTALIJA – Kapiten i golman Crvene zvezde Milan Borjan oporavio se od korona virusa i priključio saigračima na pripremama u Antaliji, saopštio je klub.

„Pričao sam sa celom ekipom i video sam se sa svim saigračima. Osećaj je izvanredan i mnogo sam srećan što sam stigao. Kasnio sam dva dana zbog korone, ali sada sam dobro, jedva čekam da se popodne priključim ekipi na treningu. Osećam se fenomenalno, prošla je korona kroz mene u “hodu”. Tek kada sam se vratio u Beograd sam saznao da sam pozitivan na redovnom testiranju. Posle nekoliko dana, uz lekove i savete doktora sve je prošlo kako treba. Na drugom testiranju bio sam negativan. Seo sam odmah u avion i pridružio se saigračim“, rekao je Borjan za klupski sat.

Reprezentativca Kanade očekuju obaveze u nacionalnom timu, a kako kaže, pružiće maksimum da se što bolje spremi za naredne izazove koji očekuju Zvezdu u prolećnom delu sezone.

„Čeka nas dugačak period u Antaliji, ali svi momci su spremni. Jedva čekaju da se vrate utakmicama. Kada krene prvenstvo da se borimo za titulu i probamo da osvojimo pehar. Presrećan sam, ali nažalost biću ovde sa njima samo sedam dana. Nakon toga putujem zbog obaveza u reprezentaciji Kanade, očekuju me tri meča. Nedostajaće mi da budem sa saigračima tri nedelje ovde u Turskoj, ali očekuju me reprezentativne obaveze. Kada se vratim krećemo u pohod na titulu“, kaže on.

Borjan je istakao da crveno-belih moraju da budu u maksimalnom fokusu na pripremema kako bi se što bolje spremili za borbu u domaćem šampionatu, kao i odbranu duple krune.

„Tek je treći dan priprema, radi se naporno. Igramo za Crvenu zvezdu i mora da se trenira jako, da bi se pripremili što bolje. Čeka nas teška polusezona, stvarno moraju svi da budu spremni psihički i fizički, to su “slatke” muke. Nadam se da će nas zaobići povrede, da uđemo u prvenstvo što jači i da osvojimo ove godine duplu krunu“, zaključio je Borjan.

(Tanjug)

