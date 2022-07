Borjan: Srecan sam, vratili smo Zvezdu tamo gde joj je mesto

BEOGRAD – Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan izjavio da je presrećan što je produžio ugovor sa „crveno-belima“ do juna 2026. godine.

Borjan (34) je član Crvene zvezde od 2017. godine. On je sa beogradskim klubom osvojio pet titula u Superligi Srbije i dva nacionalna kupa.

„Velika je čast produžiti ugovor sa Crvenom zvezdom. Crvena zvezda je veliki klub, ovo je moja druga porodica, druga kuća. Časti mi je što ostajem još četiri godine u klubu, a moža i posle toga. Ovo je čast i privilegija. Nema srećnijeg od mene“, rekao je Borjan.

On je posle potpisivanja novog ugovora sa klubom istakao da ima još veću želju i ambiciju da sa Zvezdom ostvari što bolje rezultate.

„Od kada sam stigao u Crvenu zvezdu napravili smo fenomenalne rezultate u domaćem prvenstvu i Evropi. Uzeli smo pet titula, dva Kupa, igrali tri puta Ligu šampiona i dva puta Ligu Evrope. Mislim da bi trebalo da nastavimo samo ovako, jer želimo da napravimo što veće i bolje rezultate za klub i obradujemo naše navijače. Zasluga je svih u klubu za ostvarene rezultate. Zvezda raste iz dana u dan. Vratili smo Crvenu zvezdu tamo gde joj je mesto u evropska takmičenja. Ostaje još samo da napravimo neki veliki rezultat, kao što je polufinale, finale Lige šampiona ili Lige Evropa. Treba verovati, a ja verujem da ćemo napraviti još bolje rezultate u narednim godinama“, izjavio je Borjan posle produženja ugovora.

Kanadski reprezentativac je istakao da bi voleo da i posle 2026. godine, ako ga zdravlje posluži, nastavi da brani za Crvenu zvezdu. On je do sada branio na 231 meču za „crveno-bele“.

„Čast je biti u društvu legendi Zvezde. Nikada nisam mogao ni da zamislim da bih mogao da dostignem tako nešto. Ovo je moja druga kuća, osećam se fenomenalno. Hvala ljudima što veruju u mene. Sada bi trebalo da idemo napred da osvajamo titule i igramo grupne faze u Evrope“, istakao je Borjan, koji je rekao da će dati sve od sebe da i posle 2026. godine ostane da brani za „crveno-bele.

On je pozvao navijače da dođu u što većem broju na mečeve protiv Radnika i Pjunika.

„Najbolja moja utakmica u dresu Crvene zvezde bila je protiv Krasnodara. Verujem da će narednih godina biti dosta utakmica sa takvim emocijama“, dodao je golman Crvene zvezde.

Predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović izjavio je da je ponosan što je Borjan odlučio da produži ugovor sa klubom.

„Milan će se na ovaj način uvrstiti u red igrača koji su vremenom trajanja obeležili istoriju Zvezde. Ja se nadam da će Zvezda sa ovim kapitenom da postigne još bolje rezultate u narednom periodu. Želim mu da dugo traje i da uvek bude optimista u životu. Želim sreću njemu i njegovoj porodici. Borjan će se uvrstiti u legende Zvezde kao što su Dragan Džajić, Rajko Mitić, Vladimir Petrović Pižon“, rekao je Mijailović.

Sportski direktor Mitar Mrkela izjavio je da klub pregovara sa Gejlorom Kangom i Sekuom Sanogom u vezi produženja ugovora.

„Velika je želja bila moja, a i svih ljudi u klubu, miliona naših navijača da Borjan potpiše ugovor. Borjan je ostavio izuzetan trag u proteklih pet godina. Za njega se vezuju najveći rezultati Crvene zveze u prethodnim godinama. Sa ovim potpisom želimo da kažemo da planiramo da idemo dalje, da postignemo više. Želimo da nadmašimo ove rezultate. Borjan zaslužuje da bude u Zvezdi još četiri godine. On zašlužuije da i posle toga ostane u Crvenoj zvezdi. On je postao jedan od simbola našeg kluba. Verujem da će biti u srcima navijačima još dugo godina. Svi nosioci igre Crvene zvezde su pod višegodišnjim ugovorima. U prelaznom roku smo doveli nekoliko mladih igrača i špica Aleksandra Pešića. Osetno smo se pojačali. Svima smo stavili do znanja da ispunjavamo date reči. Zvezda posle prelaznog roka mora da bude sve jača i jača“, rekao je Mrkela, koji je dodao da klub ove sezone ima velike ambicije u svim takmičenjima.

(Tanjug)

