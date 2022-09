Borković: Moj cilj u buducnosti je da nastupim u WRC reliju

BEOGRAD – Najbolji srpski automobilista Dušan Borković izjavio je da mu je životni cilj da izveze neku trku Svetskog prvenstva u reliju (WRC).

Borković će učestvovati na 55. Srbija reliju, koji će biti održan od 23. do 25. septembra. On je dva puta pobedio na ovom takmičenju, 2019. i 2020. godine.

„S obzirom da je automobilizam nepredvidiv sport dosta toga zavisi naravno od podrške i svega ostalog. Za sada sam skoncentrisan samo da pobedim na Srbija reliju i svu svoju mentalnu snagu sam usmerio ka tome. Želim da po treći put da pobedim na Srbija reliju. Ove godine krenuo sam putem relija. Učestvovao sam na Delta reliju u Hrvatskoj, ali smo se tamo nažalost slupali. To je u stvari bio neki vid testa za Srbija reli. Ovaj reli je sada test za nešto više, ali videćemo“, rekao je Borković za Tanjug.

Njegov suvozač na Srbija reliju biće Igor Marković. Borković je najavio da želi da nastavi karijeru u reliju.

„Meni je bitno da nastavim putem relija. Videćemo posle ove trke da li je to realno. Meni je želja da dok sam živ izvezem neki WRC reli. To je najpoznatije takmičenje u auto-moto sportu na svetu pored Formule jedan. To bi me ozbiljno oduševilo, ako bi uspeli da ispratimo. To mi je neki cilj u budućnosti“, rekao je Borković.

Najbolji srpski automobilista je rekao da razmatra sve mogućnosti.

„Moguće je da ću se naredne godine u nekom delu sezone vratiti na kružne štaze. Videćemo šta će biti. WRC iziskuje ogromna sredstva i ozbiljne pripreme. Sad imam porodicu i dvoje dece. Moramo prvo da napravimo porodični sastanak, a onda sastanak sa sponzorima i sa svima, koji me podržavaju. Razgovaraćemo u kom smeru želimo da se nastavi moja karijera i šta je najbolje za mene, Srbiju, navijače i naravno za moju porodicu. Pričaćemo o tome još“, zaključio je Borković.

(Tanjug)

