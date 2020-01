Bošković: O zlatu iz Tokija se već dugo priča. . .

BEOGRAD – Najbolja odbojkašica Evrope i Srbije Tijana Bošković izjavila je da je zadovoljna uspesima koja reprezentacija ostvarila u godini iza nas.

„Apsolutno ništa ne nedostaje. Zadovoljna sam kako je završena reprezentativna sezona i cela godina. Ostvarili smo dva glavna cilja sa reprezentacijom, plasman na OI i odbranjena je zlatna medalja na EP“, rekla je Bošković.

Osim što je sa reprezentacijom u 2019. godini odbranila evropski tron i kompletirala evropsku i svetsku titulu, korektorka Srbije odbranila MPV priznanje i objedina ga sa titulom najkorisnije igaračice, koju je osvojila na SP 2018.

Na dug spiska individualnih nagrada kada je 22- godišnja Boškovićeva u pitanju, nadovezao se CEV, Odbojkaški savez Srbije i Olimpijski komitet, koji su joj u 2019. dodeli nagrade za najbolju odbojkašicu Evrope i Srbije.

„Naravno da ima motiva posle ovako velikih uspeha, lično sam još više motivisana i radujem se što nas u narednom preriodu očekuju pođednako važni izazovi kao i prethodnih godina“.

Izabranice Zorana Terzića na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine osvojile su srebrnu medalju, a u olimpijskog godini očekuje se odbojkašice budu vlasnice tri zlata istovremeno – evropskog, svetskog i olimpijskog.

„O zlatu iz Tokija se već dugo priča, posebno posle ove evropske zlatne medalje. Iskreno, još uvek ne razmišljam o tome. Do jula ima još dosta vremena. Siguran šam da ćemo kada dođe vreme za to maskimalno shvatiti naš zadatak i da spremni odemo na OI“, rekla je Bošković i izrazila nadu da će i na kraju 2020. imati o čemu da se priča.

„Iskreno se nadam da ćemo se i sledeće godine u ovo doba okupiti lepim povodom, a ono što je najvažnije da nas sportiste posluži zdravlje jer je to najbitnije“, zaključila je Bošković.

(Tanjug)