Brankovic: Atletska staza na „Marakani“ izgubila sertifikat

BEOGRAD – Staza stadiona „Rajko Mitić“ izgubila je sertifikat za održavanje atletskih takmičenja, što znači da više nijedan objekat u Beogradu od strane Svetske atletike neće imati pravo da organizuje nadmetanja, izjavio je za „Sportski žurnal“ direktor Srpskog atletskog saveza (SAS) Slobodan Branković.

„Svakog časa očekujemo da nam iz Monaka pošalju novu listu sertifikovanih staza u Evropi. To znači da na nijednom atletskom objektu u glavnom gradu neće biti priznati ostvareni rezultati. Ni na našem najvećem stadionu, ali ni na stazi na Vojnoj akademiji. Na oba objekta je 2009. izlivena „mondo“ podloga zbog Univerzijade. To je zahtev velikih atletskih takmičenja, da objekat na kom se održavaju i gde se sportisti zagrevaju, ima istu vrstu staze. Mondo je takmičarska pista koja se stavlja obično tamo gde će biti veliko nadmetanje. Na njoj se, jer je tvrda, postižu bolji rezultati. Međutim, nije zdrava za treniranje, stradaju pokosnice, zglobovi, tetive. Ipak se kod nas i na njoj svakodnevno radilo“, rekao je Branković.

Direktor SAS kaže da je ovoj podlozi rok trajanja dve godine.

„Izvođač radova daje dve godine. Sve ima svoj vek upotrebe. Ali to je nešto drugo kada je u pitanju gubljenje sertifikata. Moraju da se ispune drugi kriterijumi da bi se on dobio. Tako da staza u Košutnjaku nikada nije ni imala, služila je od početka samo za trening“, dodao je on.

Branković je objasnio na koji način atletski objekat može da ostane bez licence.

„Bez licence se ostaje kada podloga vidljivo propadne, izliže se, ukažu se pukotine, linije se ne vide“, zaključio je Branković za „Sportski žurnal“.

(Tanjug)

