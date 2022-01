Brat Đorđe pročitao Novakovu poruku: „Bog vidi sve“

Porodica Novaka Đokovića održala je konferenciju za medije zbog dešavanja u Australiji.

Povod je situacija koja se događa u Australiji, gde je najbolji teniser sveta, zatvoren u hotelu Park u Melburnu, nakon što mu je onemogućen ulazak u tu zemlju.

Đoković čeka odluku o deportaciji, koja bi trebalo da bude doneta u ponedeljak, nakon saslušanja i zasedanja Federalnog suda.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković poslao je poruku svom bratu Đorđu Đokoviću, u kojem je naveo da „Bog vidi sve“ i da moralna etika, kao najveći ideal, predstavlja izdizanje duhovnog.

Poruku je medijima preneo brat srpskog tenisera.

„Bog vidi sve, moralna etika kao najveći ideal je izdizanje duhovnog. Moja je blagodet je duhovna, a njihova materijalna“, navodi se u poruci Novaka Đokovića.

Đorđe je dodao i da postoje tri scenarija i rešenja ovog skandala:

– Da puste Novaka i priznaju grešku, drugi je da ga deportuju i onda je pitanje zašto su drugi pušteni teniseri s istim dokumentima. Da australijska vlast kaže da su veći od boga, od svih nas i da ih je briga, oni o higijeni da pričaju jednom od najzdravijih ljudi na svetu. Nadamo se da je sud neizvestan i da će doneti pravednu odluku.

– Ne smeju da ga deportuju do ponedeljka ujutro jer ako se vrati dobio bi tri godine zabrane ulaska u Australiju, dodao je Đorđe.

Novakov otac Srđan Đoković rekao je okupljenima da njegovog sina drže u zatvoru:

– Drže ga u zatočeništvu. Oni gaze Novaka pa gaze i Srbiju i srpski narod. Taj prvi čovek Australije Skot Morison se drznuo da napada Novaka i da ga proteruje a nije ni ušao u njihovu zemlju. Hteli su da ga bace na kolena, i ne samo njega nego i našu Srbiju. Mi smo ponosan, civilizovan narod, uvek smo se branili, nikada nismo napadali. To sada radi i naš ponos i dika slobodarskog sveta – Novak. On pokazuje iz kakve zemlje dolazi. Ovo nema veze sa sportom, ovo je politička borba. On je ispunio sve uslove da uđe i osvoji još jedan Australijan open. I on bi ga osvojio.

Isusa su razapinjali na krst i svašta mu radili, ali on je živ i među nama. I novaka hoće da razapinju i bace na kolena. Moja pokojna baba Sara Jauković iz Šavnika, iz naše ponosne Crne Gore, govorila je sram vas bilo od g**ice kada obraza nemate.

Drže ga u zatvoru, uzeli su mu stvari, ostavili su mu samo mobilni telefon. Nema šta da presvuče, nema gde da se umije. On je zatočenih tih skotova, rekao je između ostalog otac najboljeg tenisera sveta.

Majka Dijana Đoković je jedva obuzdala suze.

– Ovo niko nije zaslužio, a ne on koji je devet puta osvajao. Politički stav da ne može da uđe, da nema kontakt s nama, da ga drže u prljavom hotelu… Ovo je politički atak na Novaka. Da ne bude najbolji svih vremena. On je revolucionar i on menja svet. Da ostane psihički zdrav, da mu ne skrešu krila, a mi ćemo ga podržati da ostane svoj.

