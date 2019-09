Brežančić: AZ Alkmar nije bauk

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Rajko Brežančić pred utakmicu crno-belih sa Az Alkmarom u Ligi Evrope rekao je da ekipa nema razloga da se plaši rivala.

Brežančić je tokom karijere igrao u Alkmaru, kada je iz 2015. godine Čukaričkog prešao u holandski klub.

„Što se tiče fudbala, imaju mnogo dobre ekipe. Međutim, ne posvećuju mnogo pažnje odbrani, više se igra u napadu. U Holandiji skoro niko ne posvecuje pažnju odbrani, svi gledaju samo napred i to je to“, rekao je Brežančić za klupski sajt.

Levi bek crno-belih govorio je i o trenutnoj ekipi AZ Alkmara, za koju je rekao da poznaje samo štopere.

„Ekipa se dosta promenila, oni igraju taj ofanzivni fudbal, karakteristični su po tome. Mi treba jednostavno da igramo našu igru, ne treba da ih se plašimo. Nisu oni neki bauk, niti su nešto posebno. Po mom mišljenu, bila je mnogo bolja ekipa kada sam ja bio tamo, ali moramo da ih shvatimo ozbiljno ako želimo da pobedimo“, rekao je Brežančić.

On se osvrnuo i na to što će na tribinama u Humskoj ponovo, kao i na meču sa Moldeom, biti deca do 14 godine.

„Nažalost, UEFA nam nije odobrila da igramo pred publikom, ali ponovo imamo pomoć sa tribina od te dece. Prošla utakmica takođe je bila baš super za igranje, pravo uživanje i za decu je to jedna velika noc, tako da verujem da cemo uz pomoć dece pobediti na toj utakmici“.

On je govorio i o tome da li oseća pritišak u nedelji u kojoj ih pored igranja u Evropi čeka i večiti derbi.

„Ne osećam, imamo utakmicu u Evropi pre derbija, za koju se spremamo i gledamo da odradimo to najbolje što možemo i posle Evrope se spremamo za derbi, tako da idemo korak po korak“, zajključio je Brežančić.

Partizan u četvrtak od 20.45 igra protiv Az Alkmara, a u nedelje dočekuje Crvenu zvezdu od 18 sati.

(Tanjug)