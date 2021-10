Britanac poslao Novaka, Nadala i Federera u penziju!

Iako nakon povratka ne uspeva da se vrati u formu, Endi Mari, nekadašnji broj jedan, ne gubi motivaciju i veruje da je moguće da on ostane da igra i kada se „velika trojka“ povuče.

Britanac je iskreno rekao da ATP turu fale igrači „velike trojke“, odnosno Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer.

„Kako svi starimo, biće perioda kada će svi ti momci nedostajati navijačima. Nesreća je da su sada Rodžer i Rafa povređeni, a Novak je verovatno s pravom odlučio da se odmori posle rezultata koje je imao ove sezone i propuštene prilike na US openu. Srećan sam što sam bio na Indijan Velsu, ali šteta je za turnir što njih trojica nisu ovde. Za koju godinu možda ja budem jedini od svih iz te grupe koji još igra “, objasnio je Mari.

U jednom trenutku karijere Mari je stajao rame uz rame sa Đokovićem, Federerom i Nadalom. Ipak, povrede su postale sve češće i tako je „velika četvorka“ izgubila jednog člana.

