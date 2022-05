Istorija koje će se ATP stideti: Svrgavaju Novaka, a Federer i Serena se brišu sa liste

Rodžer Federer i Serena Vilijams nestaće sa ATP I VTA liste zbog odluke ATP-a da ukine bodove sa Vimbldona. Švajcarac i Amerikanka imaju zamrznute bodove koji ističu u julu, a pritom neće moći da brane prošlogodišnje.

Odluka Asocijacije teniskih profesionalaca da ukine bodove osvojene na Vimbldonu napraviće istorijsku godinu u tenisu i to u izuzetno negativnom smislu.

ATP je kao odgovor na zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista na prestižnom Grend slemu objavio da će ukinuti bodove sa tog turnira, a samim tim teniseri i teniserke neće moći da brane bodove koje su prethodno stekli 2021. godine.

Odluka će najpre pogoditi Novaka Đokovića koji više neće biti prvi teniser sveta, ali još veći presedan napraviće se u slučaju Rodžera Federera i Serene Vilijams koji će nestati sa ATP I VTA liste.

Roger Federer and Serena Williams will disappear from the rankings after Wimbledon even if they play the tournament.

— José Morgado (@josemorgado) May 21, 2022