Britanka udata za Hrvata žestoko odbrusila Novakovim kritičarima (foto)

Britanka koja je imala tu priliku da se fotografiše i upozna Novaka Đokovića lično, ispričala je kako je do susreta došlo, i upravo taj trenutak privukao je veliku pažnju javnosti, prenose sportski mediji.

This is what happened at the airport guys at the beginning of 2020, after Nole won the AO 🥰 I am happy to say that both Nole and Jelena have returned my follows and what a privilege that is. I will continue to unconditionally support Nole always…always ❤️ #NoleFam @DjokerNole pic.twitter.com/JzXQuBHmq7

— NovakDjokovicUKFan – Linda🐊 (@DjokovicUk) October 12, 2020