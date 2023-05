Britanski biciklista Kevendiš na kraju sezone završava karijeru

Jedan od najuspešnijih britanskih biciklista Mark Kevendiš saopštio je danas da će na kraju sezone završiti karijeru.

„Ovo je savršena prilika da sa apsolutnom radošću u mom srcu kažem da će ovo biti moja poslednja sezona profesionalnog bicikliste. Sada nema potrebe pričati o kratkoročnim i dugoročnim planovima, uvek ću biti biciklista, to je sigurno. Ali, u ovoj poslednjem periodu želeo bih da uživam u onome što me je činilo srećnim u poslednjih 25 godina, a to je da se trkam“, rekao je Kevendiš na konferenciji za novinare na Điro d’Italija, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

„Biciklizam je bio moj život više od 25 godina. Mnogo me je naučio o životu, posvećenosti, lojalnosti, požrtvovanju i istrajnosti – svim važnim stvarima koje sada treba da prenesem kao otac. Bicikl mi je pružio prilike da vidim svet, upoznam neverovatne ljude iz sporta i van njega, od kojih mnoge od njih nazivam prijateljima“, dodao je on.

Od 2005. godine Kevendiš je pobedio u 161 trci, a 2021. godine izjednačio je rekord Edija Merksa od 34 etapne pobede na Tur d’Fransu.

„Danas je peti rođendan mom sinu Kasperu, dan je odmora (na Điru) i mogu da ga provedem sa njima. Sada mi je važno da budem tamo za svaki rođendan, svaki školski koncert, važno je da mogu da budem tu za njih“, dodao je 38-godišnji biciklista.

Između ostalog, vozač Astane osvojio je srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine, 16 etapnih pobeda na Điru i tri na Vuelti.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.