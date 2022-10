Britanski mediji: Ronaldo priznao da je nesrecan u Junajtedu

MANČESTER – Fudbaler Mančester junajteda, portugalski reprezentativac Kristijano Ronaldo, priznao je da je nesrećan u klubu sa „Old traforda“, prenose britanski mediji.

Ronaldo je nedavno bio suspendovan i izbačen iz prvog tima, jer je odbio da uđe na teren u finišu utakmice sa Totenhemom. Portugalski fudbaler je potom propustio meč sa Čelsijem, ali je pre tri dana predvodio Mančester junajted na duelu sa Šerifom u Ligi Evrope.

Britanski mediji pišu o knjizi portugalskog fudbalera, koja će biti objavljena u novembru. U delu knjige koja nosi naslov „Mesi i Ronaldo: Jedno rivalstvo, dva GOAT-a“, se, između ostalog, navodi da je Portugalac nezadovoljan povratkom u klub sa „Old traforda“.

„Ronaldo je bio nesrećan dok je Mančester junajted vodio Ralf Rangnik, a svoj povratak u engleski klub opisao je kao katastrofu. On je bio frustriran kada su čelnici kluba odlučili da ne ulože dodatna novčana sredstava u trening kamp Junajteda, a posebno ga je iznerviralo to što ‘crveni đavoli’ kao klub nisu napredovali od 2009. godine. On je tada odlučio da pređe u Real. Portugalski fudbaler je šokiran činjenicom da njegovi saigrače ne dele isti nivo predanosti na treninzima kao što to on čini“, prenose britanski mediji.

Ronaldo je po odlasku iz Juventusa navodno želeo da nastavi karijeru u Mančester sitiju.

„U jednom delu knjige se otkriva da se Ronaldo predomislio posle telefonskog poziva Rija Ferdinanda u tri sata iza ponoći. Portugalac je posle tog razgovora odlučio da se vrati u Mančester junajted“, dodaju britanski mediji.

(Tanjug)

