Britanski vozač Džarvis želi pobedu na Xross reliju na Zlatiboru (FOTO/VIDEO)

Najbolji hard enduro vozač svih vremena Grejem Džarvis rekao je da se raduje trci Xross relija na Zlatiboru i da se nada tituli.

„Trka u Srbiji će biti odlična prilika za sve takmičare da odmere snage na jednom sasvim novom terenu. Verujem da će teren ispuniti sva očekivanja, da će biti dosta adrenalina i neizvesno do samog kraja, ali u tome i jeste deo draži ovog sporta. Daću sve od sebe da i ove godine odbranim svoju titulu“, rekao je Džarvis.

Xross hard enduro reli, od 18. do 21. maja na Zlatiboru, biće prva trka u istoriji moto sporta Srbije koja se vozi kao deo prestižnog FIM Hard Enduro Svetskog prvenstva.

Prema mišljenju mnogih, živa legenda tog sporta 46-godišnji Džarvis posetio je proteklog vikenda Zlatibor gde je održao Masterklas i nije krio oduševljenje Srbijom, stazama i domaćinima.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam zahvaljujući XROSS timu prvi put ovih dana posetio Srbiju. Vaša zemlja je neverovatno lepa, a reljefi koje sam video u potpunosti odgovaraju ovom sportu. Posebno sam fasciniran ljudima i gostoprimstvom koje ste mi pružili. Interesovanje za moj Masterklas bilo je ogromno i to me je dodatno obradovalo. Potrudio sam se da što više znanja i iskustva prenesem svim vozačima. Nadam se da će to mnogima pomoći da dalje usavrše svoje tehnike i da ćemo se videti i naredne godine“, rekao je Džarvis.

Prvo moto takmičenje imao je kao 10-godišnjak, u disciplini trajal, a njegova trkačka karijera traje već 35 godina. Nekoliko godina uzastopno bio je trajal šampion Velike Britanije, a potom je prešao na hard enduro u kome je takodje ostvario velike uspehe i osvajao najzahtevnije enduro trke na svetu – pet puta Erzbergrodeo i šest puta Red Bull Romaniacs.

Kroz rad na Jarvis Racing Team-u, Džarvis okuplja nade hard endura koje mentoriše i trenira.

Prošle godine sezonu je morao da prekine zbog povrede, ali se ove godine vratio i u prvoj trci svetskog šampionata u Izraelu osvojio je treće mesto.

Organizatori i osnivači XROSS-a Vladan Komatović, Branislav Djurić i Nikola Belić, rekli su da je za njih velika čast što u Srbiji mogu da ugoste Džarvisa.

„U Srbiji ovaj ekstemni sport još nije dovoljno poznat, ali smo sigurni da će održavanje trke prestižnog Svetskog prvenstva u Srbiji, kao i činjenica da ćemo okupiti legende ovog sporta, doprineti njegovoj popularizaciji, a našu zemlju upisati kao novu destinaciju na svetskoj mapi auto-moto takmičenja“, rekao je Komatović, dugogodišnji predstavnik Srbije u najtežim enduro offroad trkama.

Xross reli biće održan od 18. do 21. maja na Zlatiboru, Tari i Mokroj Gori i voziće sečetiri klase: Pro, Expert, Hobby i klasa amatera.

„Prvog dana u centru Zlatibora organizovaćemo prolog, Akrapovič Straight Rhythm 1 na 1, poligon sa raznim preprekama. Biće to prava atrakcija za gledaoce. Već narednog dana, takmičari će na svojim motorima pokušati da savladaju 300 kilometara ekstremnih terena“, naveo je Belić.

Osim Džarvisa učestvovaće i Vejd Jang, koji je u dva navrata osvajao Xross, Alfredo Gomez, Manuel Letenbihler, Mario Roman i Tedi Blasuziak, koji su medju 10 najboljih vozača na svetu.

Kako su naveli organizatori, očekuje se prisustvo više od 10.000 posetilaca koji će na sve tri planine, na posebnim lokacijama, moći da prate trke na licu mesta, dok će za ostale zaljubljenike u ovaj sport organizatori omogućiti direktan prenos trka.

Do sada je prijavljeno oko 300 vozača iz celog sveta. Prijavljivanje takmičara trajaće do 1. maja.

Takmičenje se nakon Srbije nastavlja u Austriji, Italiji, Rumuniji, SAD, Kanadi i završava u Španiji u oktobru.

Organizaciju prestižnog dogadjaja iz sveta automoto sporta podržali su Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, opština Čajetina, TO Zlatibor, Turističko naselje Mećavnik-Drvengrad i kompanija Komtrejd.

Foto: Vladimir Mladenovic, Predrag Vuckovic, Zoran Jesic

(Beta)

