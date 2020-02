Bruks: Meč sa Nigerijom najvažniji za odlazak u Tokio

BEOGRAD – Kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Jelena Bruks smatra da će utakmica protiv Nigerije na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre biti najteža i najvažnija za odlazak u Tokio.

Srbija je smeštena u grupu sa aktuelnim svetskim šampionom i učesnikom OI selekcijom SAD, Nigerijom i Mozambikom, a sve utakmice igraće se u hali „Aleksandar Nkolić“ od 6. do 9. februara.

„Smatram da će biti izuzetno teško. Nažalost, cela ekipa je na okupu od juče. Samim tim što što ćemo imati tri-četiri treninga za ovakav turnir, nije ni malo prijatno. Vidim da su sve devojke spremne na to, znali smo šta nas čeka. To nije nešto na šta smo mi mogli da utičemo. Sada smo svi tu, trudimo se da budemo zdravi, da zaobiđemo ovaj virus koliko god je moguće i da odradimo sve ono što se traži od nas da bi to od četvrtka već moglo da liči na nešto“, rekla je Bruks Tanjugu.

Javnost u Srbiji na dve afričke selekcije ne gleda kao na košarkaške sile, a krilni centar mađarskog Šoprona kaže da će publika biti iznenađena njihovim realnim stanjem, posebno kvalitetom Nigerije.

„Mislim da je velika greška što se na Nigeriju i Mozambik gleda na načiin na kakav se gleda. Možda nisu košarkaške nacije kao što su neke evropske zemlje i zemlje iz ostalih delova sveta, ali u poslednjih nekoliko godina Nigerija niže izuzetne rezultate. Većina devojaka im igra po Evropi, prihvatile su taj sistem igranje što ni malo nije bezazleno. Znamo da su fizički mnogo dominatnije od nas, drugačije su. Smatarm da će utakmiča protiv Nigerije biti najteža i najvažnija za naš prolazak na OI“, rekla je Bruks i osvrnula se na preostala dva rivala.

„Mozambik ne poznajemo mnogo, za SAD znamo u kom rosteru dolaze. Svesne smo da na toj utakmici moramo da damo sve da bismo možda napravile neko iznenađenje. Maksimalni fokus je na Nigeriju, stvarno se nadam da će četiri treninga biti dovoljna i da su devojke spremne da odradimo sve što treba“.

Srbija kartu za Tokio može da se obezbedi samo jednim trijumfom u grupi, a Bruks ističe da niko u timu ne razmišlja o tom „olakom“ načinu za odlazak u Japan.

„To je možda olakšavajuća okolnost, ali mi ne gledamo na to. Ne želim da uđemo na turnir sa tim da je jedna pobeda dovoljna da prođemo na Igre. Želim da damo sve od sebe protiv Amerike, da izađemo sa dve pobede protiv Nigerije i Mozambika i da stvarno pokažemo kako se igra za Srbiju i kako se nosi ime na grudima. Idemo utakmicu po utakmicu, ne želimo da razimšljamo toliko daleko. Moramo da se fokusiramo, da se svaki minut odradi kako treba i da ispoštuje ono što se traži od nas“, zaključila je Bruks.

Košarkašice Srbije prvi meč na kvalifikacionom turniru za OI igraju u četvrtak protiv SAD od 20 sati.

U subotu od 17 sati rival je Nigerija, dok će im u nedelju u istom terminu protivnik biti selekcija Mozambika.

(Tanjug)