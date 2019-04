Brutalne uvrede Konora i Habiba: Sukob iz ringa preselili na društvene mreže (foto)

Sukob između Habiba Nurmagomedova i Konora Mekgregora iz ringa se preselio na društvene mreže, a kolika je netrpeljivost između dvojice boraca, govore i žestoke uvrede koje su jedan drugome uputili.

Mekgregor se nedavno povukao iz profesionalnih MMA borbi, a juče je na Tviteru objavio fotografiju uvredljivog sadržaja upućenu Habibu. Na fotografiji sa venčanja dagestanskog boraca, vidi se njegova supruga, koja je prema islamskim pravilima, pokrivena.

– Prijatelju, žena ti je peškir – napisao je Mekgregor, ali nakon osuda javnosti, brzo je i obrisao sporni tvit.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) April 3, 2019