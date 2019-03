Bukić: I Beograd ima problem sa „pogrešnom trenerkom“

ZAGREB – Potpredsednik Vaterpolo saveza Hrvatske Perica Bukić izjavio je da na ovim prostorima postoji animozitet između određenih sredina što se posebno manifestuje u sportu i dodao da i Beograd ima problem sa „pogrešnom trenerkom“.

Bukić ističe da su svi osudili nedavni napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i da će sa predstavnicima srpskog saveza uoči utakmice dve selekcije u Sisku, u utorak, razgovarati o nastavku regionalne lige.

„Taj animozitet između određenih sredina postoji, a još me više žalosti kad se to događa i unutar Hrvatske, između Dubrovnika, Zagreba, Splita, Šibenika, Rijeke. Sport treba biti fešta, veselje, a ne prilika za 50 huligana s jedne i njih 50 s druge strane druge strane za sudar na nekoj benzinskoj pumpi. To treba svesti u okvire da se takvi događaji izbegavaju i onemogućavaju. Što se tiče ovoga u Splitu, mi smo svi ekspresno osudili taj incident, a i oni je trebalo da budu malo oprezniji, ne baš hodati u trenerkama Zvezde po Splitu. Pa imaju oni i problema u Beogradu kad sa „krivom“ trenerkom – zalutaš. Znamo za taj odnos Hrvatske i Srbije u odnosu na istoriju, rat, tu treba biti oprezan i pametan. Šta će biti dalje? Uoči utakmice između Hrvatske i Srbije u Sisku imaćemo sastanak i videćemo šta će odlučiti, dali smo im dovoljno vremena, oko mesec dana da donesu odluku“, izjavio je Bukić za hrvatski portal „100posto“.

(Tanjug)