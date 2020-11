Buran ljubavi život: Maradona je obožavao žene, rodile su mu osmoro dece (foto)

Voleo je Dijego Maradona loptu i fudbal, ali je više od svega voleo život i uživao je u svemu. Često i preterivao, ali je sve radio srcem. Iza sebe je ostavio osmoro dece uz burne romanse i jednu veliku ljubav.

“Imao sam četiri sestre i nijedna nije mogla da obezbedi majci kuću. Ja sam sebi zacrtao u glavi da moram da to učinim. Posle sam joj kupio tri kuće… I zbog toga sam zahvalan Bogu”, pričao je Maradona svojevremeno.

Dve godine u Barseloni bile su dovoljne da zaradi dovoljno novca da ostvari svoj cilj.

Sve posle toga kao da mu je bilo manje važno. Ostvario je san i ispunio veliku želju – skućio je majku.

Posle je još činio magiju na terenu, van njega umeo da pretera u svemu. Sve je radio srcem, i živeo, i igrao, i voleo, pa i preterivao u onome što ne treba.

Maradona je iza sebe ostavio osmoro dece s više žena, a samo jednom se ženio, najvećom ljubavi Klaudiom Vilafanje, s kojom je od 1984. bio u braku 20 godina.

Sa njom je imao dvoje dece, Dalmu i Đaninu, koje je jedine i odmah priznao po rođenju.

Iako je često pričao o porodici, poznat je bio i po brojnim aferama i romansama…

Tako je sa Kristijanom Sinagrom 1986. dobio vanbračnog sina Dijega juniora kojeg je naknadno priznao. Čak se naslednik bavio i fudbalom, daleko od toga kao otac, a vrhunac karijere su mu 11 utakmica za reprezentaciju Italije u fudbalu na pesku.

