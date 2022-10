Buša: Odbraniti zlato je težak posao, ali verovale smo

BEOGRAD – Mi znamo kakav smo tim, verujemo u sebe i naši ljudi u državi veruju u nas. Drago mi je da smo ponovo dokazale da smo broj 1, rekla je Tanjugu reprezentativka Srbije u odbojci Bianka Buša.

Odbojkašice Srbije odbranile su titulu prvaka sveta ubedljivom pobedom u finalu protiv Brazila 3:0.

„Utisci se još nisu slegli. Ovo je neverovatan uspeh i ova generacija je postigla toliko uspeha da ni sami nismo svesni svega šta smo uradili. Odbraniti zlato, to je težak posao. Imali smo 12 utakmica i ostvarili smo 12 pobeda. Sjajno odigrani mečevi, verovali smo jedna u drugu i borili smo se maksimalno do kraja“, rekla je Buša Tanjugu i dodala da bez obzira na to što je malo ko u svetu verovao u njih još jednom zasluženo slavile.

„Nekako svetski mediji nikad ne pridaju mnogo značaja Srbiji, iskrena da budem. Mi znamo kakav smo tim, verujemo u sebe i naši ljudi veruju u nas“, poručila je Buša.

Srpske odbojkašice na putu do zlata bile su bolje od Bugarske, Kanade, Nemačke, Kazahstana, Dominikanske republike, Tajlanda, Turske, Brazila i po dva puta od selekcija SAD i Poljske.

Ujedno, zlato na šampionatu sveta je sedma medalja od 2016. godine na velikim takmičenjima – po dva puta osvajale su zlato i srebro i jednom bronzu.

(Tanjug)

