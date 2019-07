Butulija pred Švedsku: Ne bojimo se, znamo gde vodi pobeda

BEOGRAD – Košrkašica Srbije Dajana Butulija rekla je će sutrašnji meč sa Švedskom u četvfinalu Evropskog prvenstva biti najvažnija utakmica na šampionatu.

„Kao i uvek, četvrtfinale je najbitniji meč na šampionatu. Mi smo prvi put u ovako ogromnoj hali i pred našim navijačima. Biće verovatno i malo pritiska, ali se nadam da ćemo se pokazati u pravom svetlu. Verujem i da ćemo preskočiti i ovu prepreku, lako“, rekla je Butulija novinarima posle treninga.

Srbija je grupnu fazu završila sa tri pobede posle velike drame i borbe.

„Vreme je da krenemo da igramo jednu utakmicu od samog početka. Od starta da budemo koncentrisane, više nego do sada. Verovatno su nam neke stvari malo i odvlačile pažnju. Ne smemo da gubimo vreme, ne sme da bude niti jedan prazan minut meča“, osvrnula se Butulija na komentar selektorke Marine Maljković da igračice treba da shvate da je zagrevanje do 20 sati, a da od 20.30 kreće meč.

„Skrenula nam je pažnju na to. Protekle tri utakmice smo igrale malo slabije u prvom poluvremenu i posle se tek budile, kada je bilo i najbitnije“, rekla je Butulija.

Rival Srbije za polufinale biće Švedska, koja je u osmini finala izbacila domaćina Letoniju.

„Pobedile su jednog domaćina EP, sigurno da nemaju strah da dođu ovde i pokušaju da pobede i nas. Spremne smo i još više ćemo se spremiti do početka meča. One igraju borbenu košarku, ali to radimo i mi, još jače. Ne bojimo se. Znamo gde nas vodi pobeda“, rekla je Butulija, koja je imala priliku da igra u Švedskoj.

„Nisam konkretno igrala sa devojkama koje su sada u reprezentaciji Švedske, ali poznajem njihov mentalitet. Koliko god da su one borbene, mi smo borbenije. Koliko god da su ‘lude’, mi smo još ‘luđe’. Mislim da ni u čemu ne mogu da nam pariraju“, zaključila je Butulija.

Meč između Srbije i Švedske igra se sutra od 20 sati i 30 minuta u beogradskoj „Štark areni“.

(Tanjug)