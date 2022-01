Cicipas: Đoković radi stvari koje većina ne sme

MELBURN – Novak Đoković definitivno igra po svojim pravilima i radi neke stvari koje većina igrača ne bi imala petlju da uradi, izjavio je grčki teniser Stefanos Cicipas.

On je u intervjuu za indijski World Is One, jedan od najgledanijih „njuz kanala“ na svetu izjavio da lično nikada nije ni pomislio da krene na turnir u Melburnu nevakcinisan i da krši protokole.

„Pogotovo što je ATP objavio jasne kriterijume za ulazak u zemlju, ali nisu svi raspoloženi da prate pravila koje je odredila država. Mali procenat bira neki svoj put i čini da većina nas tenisera izgledamo kao budale“, istakao je Cicipas.

(Tanjug)

