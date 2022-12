Ćirković: Ova generacija će nadmašiti uspeh iz 2003, bićemo još jači

BEOGRAD – Nekadašnji fudbaler Partizana Milivoje Ćirković, odnedavno skaut crno-belih, izjavio je da veruje da će sadašnja generacija nadmašiti uspeh iz 2003. godine i čuvenu generaciju koja je igrala Ligu Šampiona.

Ćirković se tada zlatnim slovima upisao u istoriju kluba kao strelac odlučujućeg penala protiv Njukasla, a navijači još pamte čuveno: „Ajmo Milivoje“.

„Svi želimo da Partizan igra napadački fudbal. Istakao je to i sportski direktor Ivica Kralj više puta i nema sumnje da ćemo nakon priprema upravo tako i igrati. Trener Petrić je svojom neposrednošću i iskrenošću brzo prirastao za srce navijačima, samo neka nastavi da radi dobar posao i na proleće ćemo biti još jači, izjavio je Ćirković gostujući u klupskom podkastu.

On se prisetio i tog tima crno-belih koji je trenirao Lotar Mateus.

„Mateus kada je došao u Partizan imao je 42 godine i mogao je potpuno egal da igra sa nama. Na pripremama i treninzima je radio sve isto kao i mi, ako ne i bolje. Značilo je jedno takvo ime, autoritet, uticao je i na naš mentalitet kao ekipe. A tokom finalnog sastanka u svlačionici pred revanš meč protiv Njukasla, Taribo je u jednom trenutku zamolio Mateusa da izađe iz svlačionice. To je bilo prilično čudno nama igračima, međutim Lotar je kao prekaljeni as osetio momenat i napustio svlačionicu. Taribo je tada rekao da su Bogovi na našoj strani i da ćemo pobediti. Koliko god to komično zvučalo ipak nam je ulilo neko sampouzdanje da još jače uđemo u meč“ istakao je Ćirković.

Penal serija se i dan danas prepričava, a Ćirković je otkrio da je malo nedostajalo da umesto njega Ivica Kralj šutira odlučujući penal.

„Prvih pet penaldžija je bilo određeno. Nakon promašaja Ivice Ilieva, kojeg je Mateus beskrajno voleo, postavilo se pitanje ko će da izvede šesti penal. Saša Ilić je pre početka penal serije rekao da nema snage, ali je ipak uzeo loptu i izveo fantastičan, pravi kapitenski, penal. Nakon toga, čuli su se povici sa klupe da bi Ivica trebalo da izvede odlučujući penal i stavi tačku na svoju fantastičnu partiju. Ipak, Sale je dotrčao do mene, bacio mi loptu i rekao daj gol. Moram da budem iskren bilo je i nekih negodovanja, ipak nisam bio neki veliki penaldžija, međutim kada se Šaj Given bacio na pogrešnu stranu znao sam da je to to. Ostatak je istorija“ prisetio je Ćirković.

(Tanjug)

