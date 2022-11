Čović: Budzet Crvene zvezde ove sezone oko 10 miliona evra

BEOGRAD – Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović izjavio je danas da je celokupan budžet srpskog i regionalnog šampiona oko 10 miliona evra.

Crvena zvezda je danas predstavila novog trenera Duška Ivanovića, koji je zamenio Vladimira Jovanovića.

„Ovom timu je potreban veći autoritet, zato je izabran Ivanović. Mora da se zna ko šta radi. Karakteristike Ivanovića su te da zna da postavi stvari na svoje mesto. Pored toga bitno je i iskustvo, da ne pričam gde je sve radio“, rekao je Čović na konferenciji za novinare.

Prvi čovek Crvene zvezde je istakao da je klub dao šansu Jovanoviću.

„Sada imamo tri mlada i perspektivna trenera, Dušana Alimpijevića, Jovanovića i Nenada Stefanovića. Mladim trenerima nije lako, jer moraju da istrpe brojne pritiske. Mnogi kažu da Zvezda nije za učenje, ali ja kažem nije ni reprezentacija za učenje. Mnogi su dobijali šansu u reprezentaciji, pa se i nisu nešto pokazali. Jovanović je izvanredan trener, vrlo posvećen i verujem da će uspeti“, dodao je Čović.

On se osvrnuo na rezultate u dosadašnjem delu sezone.

„Mi smo od devet utakmica u Evroligi, nekom slučajnosti, a mislim da nije bila slučajnost, čak šest puta igrali u gostima. Na to neki bitni ljudi mogu da utiču, a imali smo interesantno suđenje. Crveni signal je bio u pripremnoj utakmici sa Olimpijakosom. Kiks u Evroligi je poraz od Panatinaikosa, a u ABA ligi je ogroman kiks poraz od Zadra. Ne samo u Beogradu, već i u Zadru da smo izgubili bio bi ogroman kiks. Za tu utakmicu,

ako ste pravi profesionalac nije vam ni trebao trener, već određeni stepen motivacije“, naveo je Čović.

On je istakao da je bilo pregovora i sa drugim trenerima.

„Nismo imali mnogo izbora. Imali smo razne kontakte, ali nismo uspeli da se dogovorimo. Ivanović je trener sa ovih prostora, nezgodno je dovesti stranca. Mislim da će se Ivanović brzo uklopiti. Mi ćemo mu preneti kakve se sve stvari ovde događaju“, rekao je Čović.

Predsednik Crvene zvezde je potom govorio i o finansijama.

„Možda me brine da li ćemo da finansijski zatvorimo sve što smo postavili. Budžet se kreće na oko 10 miliona evra. To nije samo prvi tim, tu su stručni štab, juniori, pioniri… Zvezda nije državni bankomat, kako to neki prenose… Ono što je u papirima je što je zvanično i što je tako. Kada sam došao 2011. imao sam problem da imam jedne ugovore u klupskoj administraciji, druge kod menadžera, a treće u FIBA“, zaključio je Čović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.