Čović: Zvezda je uradila što je do nje kad je u pitanju registracija Kampaca

BEOGRAD – Zvezda je uradila sve što je do nas kada je u pitanju registracija Fakunda Kampaca. Nastupao je u ABA ligi, a sa Evroligom postoje nesporazumi, rekao je prvi čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čović.

„Mi smo naše obaveze ispunili. Samo malo moramo da uvedemo logike u medijski prostor. Videćemo da li će ovih dana biti otklonjeni nesporazumi sa Evroligom (da bi Kampaco zaigrao protiv Barselone u petak, prim.aut). Ne isključujem da na tu temu imamo novu konferenciju za štampu na temu, ko „koči“ transfer“, rekao je Čović na vanrednoj konferenciji za medije na kojoj je potpisan novi naslovni višegodišnji ugovor sa kompanijom „Meridijan“, koji je, kako je rečeno najveći u istoriji regionalne košarke.

Nije otkrivena suma, ali je, kako je rečeno veći od 1,2 milion evra koliko je iznosio prethodni sa MTS-om.

Čović je dodao da su cifre koje se spominju oko transfera Zvezdinih igrača značajno manje, a dodao je i da je u klubu bila pre tri meseca, pregledali su sve u poslednjih 11 godina i nije bilo ni najmanje primedbe.

„Nije dobro da se puštaju neistine u medijima. Nije dobro da mediji lažu narod. Juče su pojedini mediji pustili dezinformacije da Zvezda duguje dva miliona evra Baskoniji za Vildozu, a to je između Baskonije i Vildoze. Mi nemamo nikakve veze“, istakao je Čović i dodao da će možda biti pojačanja, ali da to neće da otkriva.

Takođe, otkrio je da je ukupni budžet kluba, sa mlađim kategorijama 11,5 miliona evra.

„Sva naša dugovanja prema igračima su ispunjena, ima još nešto malo i to ćemo završiti u sredu ili četvrtak“, poručio je Čović.

(Tanjug)

