Čović: Zvezdu vidim kao stabilnog evroligaša sa A licencom

Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović rekao je da crveno-beli ambiciozno ulaze u novu sezonu, da taj košarkaški klub vidi kao stabilnog evroligaša sa A licencom i dodao da će pored devetorice koje je ovog leta doveo, u klub stići još dvojica igrača.

Čović je u opširnom intervjuu za sajt Jurohups govorio o brojnim temama, među kojima su učešće u najelitnijem takmičenju, odnos sa Partizanom i njegov ostanak u klubu.

Na podsećanje da je nedavno rekao da bi mogao da napusti funkciju iz zdravstvenih razloga, Čović je rekao da je to moguće, ali da je sada dobro.

„Imao sam neodložnu operaciju tokom pete utakmice finala ABA lige. Da sam bio zdrav i tamo, peta utakmica se ne bi igrala zbog nekih stvari koje nemaju veze sa sportom. Ali to je prošlost, a onima koji su ‘zabrinuti’ za moje zdravlje – dobro sam. Ambiciozno ulazimo u novu sezonu u kojoj želimo da ostvarimo dobre rezultate. Ovog puta želimo i da napravimo korak više u Evroligi“, naveo je on.

Čović je podsetio da je klub imao dug od 15,6 miliona evra kada ga je preuzeo 2011, ali je rekao da je Zvezda sada klub koga svi u Evropi poštuju, član Evroligine porodice, koji je osvojio 22 trofeja u 12 sezona.

„Crvenu zvezdu vidim kao stabilnog Evroligaša, sa A licencom, stabilnim budžetom i jasnom idejom u kom pravcu se ide“, naveo je on.

Čović je rekao da je jedan od razloga prelaska u Beogradsku arenu i dobijanje A licence, pošto ekipa mora da igra u najboljoj hali i da očekuje da će navijači puniti halu tokom cele sezone.

Za Zvezdu je ovog leta potpisao Miloš Teodosić.

„On je moje dete, fantastičan igrač koji je rođen u košarkaškom programu FMP-a, kluba koji sam vodio oko 20 godina. U kontaktu smo otkako je otišao u Atinu, obećavao je da će završiti krug sa Zvezdom, čiji je veliki navijač. Ima veliku karijeru, ali i veliku želju, a sada su tu pomešane emocije pošto nosi dres kluba koji voli. Mnogo očekujem od njega, na terenu, u svlačionici, u svakom smislu, pošto je veliki igrač“, dodao je.

Na pitanje da li će Zvezda imati najjači tim, Čović je rekao da klub radi da tako bude.

„Za sada smo zadovoljni postignutim, posebno jer je tržište malo, nema mnogo igrača. Rekao sam da planiramo da potrošimo 12 miliona evra na plate igrača za narednu sezomu, a to za Evroligine standarde nije mnogo. Zbog svega što smo uradili u prošlosti, igrači znaju da dolaze u klub u kome će biti poštovani, da ih voditi iskusni trener Duško Ivanović i da će imati veliku podršku sa tribina. Planiramo da dovedemo još dvojicu igrača na pozicijama dva i četiri i pažljivo ćemo ih birati pošto želimo da napravimo jak tim ovog leta“, rekao je.

Čović je upitan i zbog čega su Fakundo Kampaco i Luka Vildosa napustili klub.

„Kampaco se vratio u Real i poštujemo njegovu odluku. Odluka nije bila samo vezana za ekonomsko pitanje već i za udobnost i sreću njegove porodice i to poštujemo. Uspostavili smo jaku vezu koja možda jednog dana može da se obnovi, a to se vidi i u tome da je dobio neverovatnu finansijsku ponudu da igra za našeg gradskog rivala, koju je pre nekoliko dana odbio, odmah i bez oklevanja“, rekao je Čović.

„Što se tiče Luke, u svakom smislu je imao turbulentnu sezonu, uz sjajan početak, a posle toga je imao povrede i neke probleme zbog kojih je izgubio fokus, nevezano za teren. On je strastveni Argentinac koji je ostavio trag u Zvezdi, dobio je neverovatnu ponudu Panatinaikosa kojoj nismo mogli da pariramo“, dodao je.

Zbog nepravilne dokumentacije Kampaco je bio suspendovan po dolasku u Zvezdu, a Čović je za to okrivio bivšeg izvršnog direktora Evrolige Maršala Glikmana.

„Loše se osećam zbog toga, mislim da naši argumenti nisu u potpunosti saslušani, ali poštovali smo odluku. Ono što mi više smeta je animozitet koji je Glikman imao prema Crvenoj zvezdi i samo on zna razlog za to. On je bio pogrešan čovek za tu poziciju i ništa nije shvatao. Žao mi je što će biti upamćen po tom skandalu“, naveo je.

Utakmice Partizana i Zvezde praćene su brojnim tenzijama, a Čović je upitan zbog čega je to tako.

„Ne znam, morate da pitate ljude iz Partizana. Smirivanje tenzija se rešava delima a ne rečima. Pre pete utakmice finala oni (navijači) su palili sveće za mene ispred Arene dok sam bio na operaciji. Da li mislite da je to normalno? Ili da pritiskate evroligaške klubove defiznformacijama preko Zorana Savića i mnoge druge stvari, kao što se sada dešava sa sagom o Mirotiću, gde se šire laži na štetu Zvezde“, rekao je on.

Nedeljama se spekuliše da će dosadašnji košarkaš Barselone Nikola Mirotić preći u Partizan, ali su se pojavile informacije da je on dobio pretnje iz Zvezde da ne dolazi u redove večitog rivala.

„Nikola je izuzetan čovek, filantrop, koji zaslužuje najbolje i želimo mu sve najbolje. Ali reći da mu neko preti da ne ode u drugi klub? To je ludilo. Mi smo za normalne odnose i rivalitet ali samo na košarkaškom terenu“, istakao je Čović.

Prvi čovek Zvezde odbacio je navode da klub želi da uništi ABA ligu, već je rekao da želi da spasi regionalno takmičenje, koje ne bi trebalo „da vode dve ili tri osobe“.

Mnogo se priča o sredstvima koje Zvezda i Partizan troše na dovođenje igrača i plate.

„Srbija je košarkaška zemlja i zaista je privilegija imati dva kluba u društvu 18 najboljih u Evropi. Predsednik Srbije je veliki košarkaški navijač i kroz sport vidi način da se Srbija promoviše na pravi način, bez obzira na rivalitet koji trenutno prelazi granice normalnog sportskog rivalstva. Imamo veliku podršku predsednika Vlade, grada koji predstavljamo, a deo budžeta je i kroz sponzore, sezonske ulaznice…“, naveo je Čović.

On je rekao da je kao predsednik kluba izuzetno ponosan na urađeno, ali i da se ponosi svojim radom u Savezu ali i ostvarenim u FMP-u.

„Uspeo sam sa svim saradnicima za 12 godina koji su bili deo Zvezde da uspavanog džina transformišemo u poštovanog evroligaša i klub za koji žele da igraju i najbolji evropski igrači. Da li sam mogao da uradim nešto drugačije – imao sam malo prostora za to. Znate kako to ide, ima mnogo ideja, ali realizacija je nešto drugo“, rekao je Čović.

Upitan kako želi da bude upamćen, Čović je rekao kao „radoholičar“ i neko ko je uradio sve za napredak Crvene zvezde.

„Mnogi zaboravljaju da je Crvena zvezda bila avangarda, osnivač jugoslovenske i srpske košarke, ali i klub koji je osvojio 21 trofej do 2011. godine, a otkako sam postao predsednik 22 trofeja. Brojke govore“, rekao je Čović.

