Crnogorski reprezentativac Vujović novi rukometaš Partizana

Crnogorski rukometaš Stevan Vujović potpisao je ugovor sa Partizanom do 2026. godine, saopštili su danas crno-beli.

Doskorašnji igrač Baja Marea danas je prvi put trenirao sa novim saigračima.

„Prvi utisci su sjajni. Veoma mi je drago što sam postao deo tima koji ima šampionske ambicije. Momci su me odlično prihvatili i srećan sam što mogu da pomognem u ostvarenju zacrtanih ciljeva. Mešavina mladih i iskusnih igrača je svakako najbolja kombinacija u sportu – stariji igrači su tu da doprinesu iskustvom, mlađi da pruže energiju i mislim da je Partizan napravio odličan spoj“, rekao je Vujović, preneo je klupski sajt.

Crnogorski reprezentativac je poslednje tri sezone igrao u Rumuniji, a u dosadašnjoj karijeri, između ostalih, nastupao je za Vardar, Lovćen, Crvenu zvezdu, Metalurg, Konstancu i Motor Zaporožje, sa kojim je igrao Ligu šampiona.

„Ciljevi su jasni, a posle pobede nad Vojvodinom ambicije su samo porasle. Vidim klub u borbi za sve domaće trofeje, a nastup u Evropi je za mene bio motiv više da obučem crno-beli dres. Mislim da možemo do same završnice takmičenja, pa čak i do finala“, izjavio je Vujović.

(Beta)

