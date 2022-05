Crvena zvezda pobedila Cedevita Olimpiju i povela u polufinalnoj seriji ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Cedevita Olimpiju sa 93:82 (26:23, 27:25, 18:15, 22:19), u prvom meču polufinalne serije regionalne ABA lige.

Najbolji kod Zvezde bio je Luka Mitrović sa 21 poenom i sedam skokova, a pratili su ga Nikola Kalinić sa 17 poena, šest asistencija i četiri skoka i Nikola Ivanović sa 16 poena.

Kod Cedevita Olimpije se izdvojio Jaka Blažič sa 20 poena, pet skokova i pet asistencija. Edo Murić je zabeležio 14, a Zoran Dragić 12 poena.

U prvoj četvrtini Zvezda je dobrom igrom u napadu stigla do devet poena prednosti, ali Cedevita Olimpija je brzo odgovorili i na prvu pauzu otišla sa tri poena zaostatka.

U drugoj deonci ekipe su nastavile sa odličnom igrom u fazi napada. Tokom čitave druge deonice igrao se koš za koš. Zvezda je imala maksimalnih sedam poena prednosti, dok je Cedevita Olimpija uspela u nekoliko navrata da se približi na poen zaostatka.

Zvezda je na odmor otišla sa pet poena prednosti 53:48.

Najbolji kod Zvezde u prvom poluvremenu bio je Luka Mitrović sa 13 poena, dok je Cedevita Olimpija zadržala rezultatski priključak zahvaljujući Jaki Blažiču i Alenu Omiću, koji su postigli 14, odnosno 11 poena.

Na startu drugog poluvremena Zvezda je zaigrala čvršće u fazi odbrane, i u sedmom minutu treće deonice stigla do maksimalnih plus 10.

Zvezda je na sartu poslednje deonice serijom 5:0 stigla do 13 poena prednosti. Crveno-beli su nastavili sa odličnom igrom pa su u četvrtom minutu četvrte četvrtine stigli do maksimalnih plus 16 i prelomili meč u svoju korist.

Do kraja meča Zvezda je bez većih problema sačuvala prednost i stigla do vodjstva od 1:0 u seriji.

Drugi meč u seriji na programu je 16. maja, i igraće se u Ljubljani.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.