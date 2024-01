Crvena zvezda pobedila Fenerbahče u Istanbulu

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u gostima Fenerbahče sa 85:76 (18:26, 16:9, 23:22, 28:19), u meču 18. kola Evrolige.

Zvezdu su do pobede predvodili Džoel Bolomboj sa 24 i Rokas Giedraitis sa 19 poena.

Kod Fenerbahčea bolji od ostalih bio je Najdžel Hejs-Dejvis sa 21 poenom i osam skokova.

Zvezda je na 15. mestu na tabeli sa sedam pobeda i 11 poraza, a Fenerbahče je na sedmoj poziciji sa 10 pobeda i osam poraza.

Za Zvezdu večeras nije igrao Luka Mitrović, koji je u prošlom kolu protiv Panatinaikosa doživeo povredu kolena.

Crveno-beli su čvrsto ušli u meč i nakon pet minuta igre imali tri poena prednosti (14:11), ali nakon tajm-auta Fenerbahče je zaigrao bolje, preokrenuo rezultat, i nakon trojke Dorsija na prvu pauzu otišao sa osam poena prednosti (18:26).

Zvezda je serijom 6:0 početkom druge deonice uspela da se rezultatski vrati u meč, i Jasikevičijus je bio prinuđen da zatraži tajm-aut. Nakon tajm-auta Fenerbahče je vezao pet poena i ponovo stigao do sigurne prednosti (24:33).

Crveno-beli su defanzivno odigrali odlično u drugoj četvrtini, primili samo devet poena, i zahvaljujući sjajno odbrambenoj deonici na poluvreme otišli sa samo poenom zaostatka (34:35).

Najbolji kod Zvezde u prvom delu bio je Džoel Bolomboj sa 16 poena.

U nastavku meča, domaća ekipa je zaigrala bolje u napadu i posle tri minuta igre ponovo stigla do osam poena prednosti (38:46). Zvezda je zahvaljući dobroj igri u odbrani uspela da zaustavi nalet Fenerbahčea, da se u potpunosti vrati u meč i u poslednju deonicu uđe u rezultatskom egalu (57:57).

Zvezda je posle dva minuta igre u poslednjoj četvrtini stigla do šest poena prednosti (66:60), i trener domaće ekipe je bio prinuđen da zatraži minut odmora. Zvezda je nastavila sa dobrom igrom i na tri i po minuta do kraja imala osam poena prednosti (73:65).

Crveno-beli su nakon trojke Miloša Teodosića na nešto više od dva minuta do kraja stigla do maksimalnih plus devet (76:67), i tu prednost zadržala do kraja meča.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Partizan.

(Beta)

