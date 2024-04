Crvena zvezda pobedila Studentski centar u prvom meču plej-ofa ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Studentski centar sa 83:81 (15:21, 15:19, 19:24, 34:17), u prvom meču četvrtfinalne plej-of serije ABA lige.

Zvezdu je do pobede predvodio Miloš Teodosić sa 17 poena i osam asistencija, a pratili su ga Luka Mitrović sa 14, Nemanja Nedović i Dejan Davidovac sa po 13 poena.

Kod Studentskog centra se izdvojio Tomislav Ivišić sa 14 poena.

Studentski centar je bio bolji rival tokom čitavog prvog dela igre, i na poluvreme je otišao sa 10 poena prednosti 30:40. Raspoložen kod Zvezde u tom peridu bio je Miloš Teodosić sa osam poena i četiri asistencije, dok je Studentski centar do prednosti vodio Tomislav Ivišić sa devet poena.

Gosti su nastavili sa boljom igrom i u nastavku i polovinom treće deonice stigli do 18 poena prednosti. Zvezda je odgovrila serijom 8:0, ali je Studentski centar zaustavio nalet crveno-belih i u poslednju deonicu ušao sa plus 15 (49:64).

Zvezda je polovinom poslednje deonice prišla na minus šest, a na minut i po do kraja do rezultatskog preokreta, a vođstvo je zadržala do kraja meča.

Serija se igra na dve pobede, a naredni meč se igra 22. aprila u Podgorici.

(Beta)

