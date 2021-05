Crvena zvezda šampion ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su večeras titulu ABA lige, pobedivši na svom terenu Budućnost sa 67:60 (15:14, 18:14, 20:21, 14:11).

Zvezda je bila bolja u petom meču finalne serije i tako savladala Podgoričane sa 3:2 u pobedama, i osvojila peti prsten ABA lige u klupskoj istoriji.

Košarkaški klub Crvena zvezda nije ispoštovao propisane mere zabrane okupljanja, pa se tako meč igrao umesto bez publike, pred gotovo punom dvoranom „Aleksandar Nikolić“.

Zvezdu su do pobede i titule predvodili Landri Noko sa 17 poena, 12 skokova i dve asistencije i Džordan Lojd sa 15 poena i po četiri skoka i asistencije. Ognjen Dobrić je zabeležio 12 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Kod Budućnosti bolji od ostalih bio je Džastin Kobs sa 21 poenom. Dok su Zoran Nikolić, Luka Mitrović i Nikola Ivanović postigli po osam poena.

Oba tima su nervozno ušla u meč kada je napad u pitanju. Kod Zvezde, Džordan Lojd je promašio četiri vezana šuta, ali su crveno-bele u igri držali trojkama Kori Volden i Branko Lazić. Odlično je u skoku i u napadu odigrao i Landri Noko koji je doneo Zvezdi maksimalnih četiri poena prednosti 15:11, ali je sa druge strane Petar Popović pogodio šut za tri poena i na prvu pauzu se otišlo rezultatom 15:14.

I u drugoj deonici videli smo slabiju igru u napadu od obe ekipe. Zvezda je bolje ušla u drugu četvrtinu i poenima Dobrića uspela da se odlepi na maksimalnih plus sedam, 22:15. Do kraja poluvremena vidjena je rezultatska klackalica, pa je Zvezda na odmor otišla sa prednošću od pet poena, 33:28. Noko je sa 10 poena i sedam skokova predvodio Zvezdu, dok se kod Budućnosti u prvom poluvremenu istakao Džastin Kobs sa 10 koševa.

U drugom poluvremenu Lojd je najzad počeo da pogadja i zajedno sa Nokom održava Zvezdu u prednosti. Da Zvezda ne stekne veću prednost od sedam poena najzaslužniji je Kobs koji je nastavio sa odličnom partijom iz prvog poluvremena. Minut pre kraja treće deonice Budućnost je poenima Kobsa uspela da se vrati na minus dva i natera trenera Zvezde Dejana Radonjića da zatraži tajmaut. Posle tajmauta Kuzmić je postigao dva poena i Zvezda je u poslednju deonicu ušla sa prednošću od četiri koša, 53:49.

Na startu poslednje deonice Lojd i Simonović su predvodili Zvezdu ponovo do maksimalnih plus sedam. Do kraja meča vodila se velika borba za svaki koš, pa je tako u poslednjonj deonici vidjeno svega 25 poena. Zvezda je uspela da u takvom ritmu zadrži stečenu prednost i trojkom Lojda dodje do pobede i titule, 67:60.

(Beta)

