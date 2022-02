Crvena zvezda u Beogradu poražena od Milana

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na svom terenu od Milana sa 57:63 (8:7, 15:19, 21:24, 13:13), u 24. kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Nikola Kalinić i Ostin Holins sa po 13 poena.

Milano su do pobede predvodili Malkom Dilejni sa 18 i Ben Bentil saa 12 poena.

Meč je počeo je veoma lošom igrom u napadu obe ekipe. U čitavoj prvoj četvrtini postignuto je ukupno 15 poena, što je najmanji broj poena u prvoj četvrtini u istoriji Evrolige. Zvezda je do prvih poena stigla nakon četiri minuta igre, dok se Milano upisao tek nakon šest miuta.

U drugoj deonici, oba tima su popravila igru u napadu. Igralo se u serijama, prvo je Milano uspeo da se odlepi na plus osam, da bi se Zvezda serijom od sedam poena vtatila u meč. Ponovo je Armani sa dve trojke vratio prednost na plus sedam, ali su crrveno-beli zaustavili nalet Italijana i sa dva dobra napada, na poluvreme otišli sa minusom od tri poena 23:26.

Drugo poluvreme bolje je otvorila ekipa Milana i sa nekoliko otvorenih šuteva stigla do plus 11. Zvezdu je u igru vratio poenima raspoloženi Nikola Kalinić. Do kraja treće deonice igrao se koš za koš, pa je Milano treću deonicu pobedio sa 24:21, i u četvrtu četvrtinu ušao sa šest poena prednosto 44:50.

U poslednjoj deonici Milano je krenuo sa serijom od pet vezanih poena i stigao do dvocifrene prednosti. Zvezda je uspela u nekoliko navrata da se vrati na minus pet, ali ne i da stigne i do preokreta. Kalinić je na minut pre kraja i plus sedam za Milano dobio dve tehničke greške i morao pre kraja da napusti parket.

Poslednji minut je protekao u nervozi, koja se prenela i na tribine, pa su sudije u nekoliko navrata morale da prekidaju meč zbog ubacivanja tvrdih predmeta na teren.

Zvezda je upisala osam pobeda i 13 poraza i zauzima 14. poziciju na tabeli. Milano je treći sa skorom od 15 pobeda i šest poraza.

U narednom kolu, Zvezda će dočekati Monako, dok će Milano ugostiti Fenerbahče.

U istom kolu, Fenerbahče je pobedio na svom terenu Asvel sa 85:76 (29:23, 18:18, 17:22, 21:13).

Fenerbahče je deveti sa po 10 pobeda i poraza, a Asvel 13. sa devet pobeda i 14 poraza.

Makabi je u gostima pobedio Žalgiris sa 94:78 (21:19, 26:28, 17:13, 30:18).

Makabi je 11. na tabeli sa 10 pobeda i 11 poraza, a Žalgiris je na poslednjem, 18. mestu sa tri pobede i 17 poraza.

(Beta)

