Crvena zvezda ubedljivo poražena od Panatinaikosa

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u gostima od Panatinaikosa sa 82:65 (20:17, 18:14, 23:19, 21:15), u meču 17. kola Evrolige.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Džoel Bolomboj i Nemanja Nedović sa po 15 i Jago Dos Santos i Luka Mitrović sa po 12 poena.

Panatinaikos su do pobede predvodili Konstatinos Mitoglu sa 15, Džerijan Grant sa 14 i Matijas Lesor sa 13 poena.

Zvezda je na 15. poziciji na tabeli sa šest pobeda i 11 poraza, a Panatinaikos je na četvrtom mestu sa 10 pobeda i sedam poraza.

U izjednačenoj borbi u prvoj deonici kod crveno-belih se posebno istakao Luka Mitrović i sa osam poena i pet skokova bio najzaslužniji za rezultatski priključak Zvezde na kraju prve četvrtine (17:20).

Tokom većeg dela druge četvrtine Zvezda je uspevala da zadrži rezultatski priključak, ali je u poslednjem minutu te deonice domaći tim uspeo da stigne do maksimalnih devet poena prednosti (29:38).

Crveno-beli su dobro odigrali u fazi odbrane u prvom delu, ali su podbacili u napadu i sa 10 igubljenih lopti dozvoli Panatinaikosu da neutrališe svoje ne baš najbolje napadačko izdanje.

Panatinaikos je u drugo poluvreme ušao sa dve vezane „trojke“, brzo stigao do plus 11 i tu prednost sačuvao do kraja treće četvrtine (50:61). Sredinom treće deonice zbog povrede kolena Mitrović je izašao sa terena i nije se vraćao u igru do kraja utakmice.

Crveno-beli su tokom ćitave poslednje deonice bili u dvocifrenom zaostatku. Zvezda je jedino na četiri minuta do kraja uspela da priđe na minus osam, ali je to sve što su gosti uspeli da urade do kraja meča.

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Fenerbahčeu, dok će Panatinaikos u goste Baskoniji.

(Beta)

