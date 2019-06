Crvendakić: Fokus na Belgiju, pa onda Arena

ZRENJANIN – Košarkašica Srbije Aleksandra Crvendakić izjavila je da će duel sa Belgijom u trećem meču na Evropskom prvenstvu biti drugačiji u odnosu na prethodna dva protiv Belorusije i Rusije.

„Belgija igra drugacije od ostale dve ekipe, dosta su brže. Znamo da treba da igramo kao juče, iako to nije naš maksmimum, ali totalno je drugačije nego prvi dan. Ponosna sam na sve devojke što smo izašle na teren i pokazale da ono protiv Belorusije nije bila naša prava igra. Znamo da moramo da ispravimo mnoge stvari, ali nekako je to sve došlo na svoje. Čeka nas teška utakmica, koja treba da se dobije kao i svaka druga“, rekla je Crvendakić novinarima posle treninga u „Kristalnoj dvorani“.

Krilni centar naše reprezentacije istakla je da je Belgija jedna iskusna ekipa sa igračicama koje godinama igraju Evroligu i žensku NBA ligu, kao i mladim talentovanim košarkašicama, ali kako kaže, utakmice dobija tim, a ne igrači.

Prethodna dva meča srpske reprezentacije obeležile su oscilacije, a Crvendakić ističe da to može da se spreči samo jedinstvom i podrškom među košarkašicama.

„Borimo se, podržavamo se. Naravno da ćemo imati loše trenutke i ‘žute minute’, ali samo ta neka podrška šta god da se dešava. Imamo jedna drugoj leđa što je najbitnije“, rekla je Crvendakić.

Ona je dodala da igračice još ne razmišljaju od odlasku u beogradsku „Štark arenu“, gde će igrati drugu fazu na EP.

„Još nismo razmišljale o tome. U glavi nam je sledeća utakmica, idemo korak po korak. Fokusirane smo na posao koji treba da odradimo sutra, pričale smo o Areni i jedva čekamo, ali fokus je na Belgiju“, zaključila je Crvendakić.

Meč između Srbije i Belgije igra se sutra od 20 sati i 30 minuta.

(Tanjug)