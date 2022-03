Crvendakic: Imamo samopouzdanje, uspecemo da se spremimo za SP

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Aleksandra Crvendakić izjavila je da će nacionalni tim imati težak zadatak na Svetskom prvenstvu u Australiji, ali da veruje da će se rad tokom pripremnog perioda isplatiti.

Izabranice Marine Maljković na Mundobasketu u Sidneju, od 22. septembra do 1. oktobra, igraće u grupi B sa Francuskom, Australijom, Kanadom, Nigerijom i Japanom.

„Naša grupa zaista jeste teška, ali kada pogledamo i onu drugu, ni tamo nema loših protivnika. Svetsko takmičenje je zaista na najvišem mogućem nivou, nema timova za koje možemo da kažemo da ćemo ih sigurno dobiti. Idemo korak po korak. Stvarno treba da gledamo da nam je svaka utakmica najznačajnija“, rekla je Crvendakić Tanjugu.

Za razliku od prethodnih godina, pripreme za SP trajaće nekoliko meseci, a košarkašica Asvela ističe da će biti spremna za najavljena četiri meseca paklenog rada.

„Naravno da sam spremna za taj rad. Moje saigračice i ja smo svesne da nijedan uspeh ne dolazi preko noći niti lagano. On se gradi kroz naporan rad. Veliki plus je što ćemo imati toliko vremena da se spremimo pred početak SP. Znamo koliko nam je prethodnih godina bilo teško na pripremama, ali nam se to na kraju uvek isplatilo. Srećna sam što ćemo imati toliko vremena da se pripremimo. Mi smo tim koji se ponovo gradi, kom treba vremena. Smatram da ćemo preko ovog leta uspeti da sklopimo sve kockice i da ćemo spremni dočekamo to SP“, kaže Crvendakić.

Na kvalifikacionom turniru u Beogradu za plasman na SP, podmlađen sastav sa tri trijumfa izborio je vizu za Sidnej, pa će tako Srbije drugi put u istoriji učestovati na Mundobsketu.

Te 2014. godine košarakšice su stigle do četvrfinala, a SP jedino takmičenje sa kog aktuelne šampionke Evrope nemaju osvojenu medalju.

„Ove kvalifikacije su nam bile vetar u leđa da možemo dosta sa tako malo dana priprema. Imamo neko samopouzdanje i verujem da će tokom leta uspeti da se pripremimo kako treba ua SP. O medaljma i glavnim ciljevima mi nikada nismo ni pričale. Uvek smo išle sa namerom da budemo najborbenija ekipa i da prosto damo sve od sebe. To nas nikada nije izneverilo“, zaključila je Crvendakić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.