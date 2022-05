„Crveno-bela krv“: U Beogradu prikupljeno 114 jedinica krvi

BEOGRAD, 4. maja (Tanja) – Prvog dana humanitarne akcije „Crveno-bela krv“, koja se po 24. put organizuje na stadionu Rajko MItić, ali i širom Srbije i Republike Srpske, samo na Marakani prikupljeno je ukupno 114 jedinica krvi.

Kako se navodi na sajtu kluba, zvezdaši su danas, pored Beograda krv mogli da doniraju i u Trebinju, Tesliću, Banjaluci, Gradiški, Sarajevu, Bijeljini, Višegradu, Zvorniku i Kosovskoj Mitrovici, a kao znak zahvalnosti svi koji su se odlučili za ovaj dobrotvorni gest, dobili su vaučer ulaznicu za meč protiv Radničkog iz Niša.

Akcija se nastavlja i sutra od 10 do 18 sati.

Isto će moći da urade i zvezdaši iz Trebinja (od 8 do 13 časova) i Doboja (od 8 do 13 časova), dok će navijači iz Prijedora humanost moći da pokažu 10. maja u terminu od 9 do 13 časova.

