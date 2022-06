Čuameni priznao: Mbape me nagovarao da odbijem Real

MADRID – Novi fudbaler Reala Aurelijan Čuameni priznao je da ga je saigrač iz francuske reprezentacije Kilijan Mbape nagovarao da pređe u Pari Sen Žermen, prenose španski mediji.

Čuameni (22) je ranije danas predstavljen kao novi fudbaler Reala, a sa madridskim klubom potpisao je šestogodišnji ugovor.

„Kilijan me je nagovarao da odbijem Real. Razgovarali smo nekoliko puta, jer je znao da ću da napustim Monako. On je odlučio da ostane u Parizu i zvao me je da potpišem ugovor sa PSŽ-om. Odmah sam mu rekao da je Real za mene prva opcija, razumeo je to. Došao sam u najbolji klub na svetu i ne plašim se konkurencije. Moraću da pokažem svoj kvalitet na terenu“, rekao je novi fudbaler Reala.

Čuameni je stigao u Real za obeštećenje od oko 100 miliona evra.

Španski mediji podsećaju da je Mbape bio na pragu prelaska u Real, ali je u poslednjem trenutku prihvatio bogatu ponudu vlasnika Pari Sen Žermena.

(Tanjug)

