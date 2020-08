Čudesni Novak kralj Sinsinatija, iz ambisa do istorije

Iako vidno iscrpljen, najbolji teniser sveta Novak Đoković smogao je snage da posle katastrofalnog prvog seta napravi preokret i po 11. put u isto toliko mečeva savlada Miloša Raonića 1:6, 6:3, 6:4, prenose sportski mediji.

Novak getting ready to serve for the Title!

COME ONN!! pic.twitter.com/gDseaIej2a

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) August 29, 2020