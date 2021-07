„Čudno je bez njih“: Novak o Rodžeru, Rafi, ali i Zlatanu (video)

Novak Đoković je najveća zvezda Olimpijskih igara u Tokiju, pa novinari pokušavaju da čuju njegovo mišljenje o ovom prestižnom takmičenju, o sportistima drugih zemalja, ali i onima koji, nažalost, nisu ove godine u borbi za medalju.

Novak je na španskom odgovarao na pitanja novinara Eurosporta o takmičenju u Tokiju i priznao je da je na turniru sve drugačije bez njegovih velikih rivala, Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

„Definitivno je drugačije bez Rafe i Rodžera. U prošlosti nije bilo mnogo turnira na kojima nisu igrali, ali dolazi mlada generacija u kojoj ima mnogo dobrih igrača, koji imaju veliki kvalitet. Poput Cicipasa, Medvedeva i drugih, a za mene je veoma važno da budem koncentrisan i da svakog dana dajem svoj maksimum“, poručio je Đoković.

Šampion Vimbldona je još jednom podvukao da je olimpijsko iskustvo nešto posebno.

„Nema publike, što nije idealno, ali šta da se radi. Osećam se dobro i vrlo motivisano i nadahnuto što sam ovde u Tokiju. Činjenica da nema velike gužve nije idealna, ali ima puno pozitivnih stvari poput boravka u olimpijskom selu i gledanja kako drugi sportisti vežbaju, kako se oporavljaju, razgovaraju i razmenjuju iskustva“, zaključio je Đoković.

Novak Djokovic: "I'm a Milan fan and have a red and black heart. Zlatan is an amazing champion and still at his age, despite injuries and surgery keeps going and sets a very high standard" pic.twitter.com/z7k8fKtF33

— discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) July 24, 2021