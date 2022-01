Čudo Lukasa Brotena: Sa 29. mesta do pobede u Vengenu

VENGEN – Norveški skijaš Lukas Broten pobednik je slaloma koji je u okviru Svetskog kupa vožen u švajcarskom Vengenu.

Broten je do trijumfa došao fantastičnom drugom vožnjom kojom se sa 29. pozicije probio do samog vrha. Mladi, 21 – godišnji Norvežanin došao je do prve pobede u slalomu Svetskom kupu.

Osvajanjem drugog mesta domaće navijače obradovao je Danijel Jule, dok se na najniži stepenik pobedničkog postolja popeo italijanski veteran, 37 – godišnji Đulijano Racoli.

Posle trke u Vengenu u plasmanu slaloma vodi Norvežanin Fos Solevag sa 180 bodova, Danijel Jule ima 162, a Lukas Broten 155 bodova.

Najbolji skijaši sveta narednog vikenda se takmiče u austrijskom Kicbilu.

(Tanjug)

