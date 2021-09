Čudo u Njujorku, ceo stadion stao uz Novaka – on se rasplakao

Prvi teniser na ATP listi Novak Đoković zaplakao je u finišu trećeg seta velikog finala US Opena sa Rusom Danilom Medvedevim.

Pri rezultatu 2:0 u setovima i 5:4 u gemovima za Rusa, publika je gromoglasnim aplauzom podržala Novaka želeći da se meč nastavi. Ceo stadion je ustao na noge i ovacijama dao podršku Novaku koji im je uzvratio gestikulacijom ka svom srcu, aludirajući koliko mu to znači.

Djokovic was in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/nYYyTBYdZk

