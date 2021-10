Čuvena Amerikanka o Đokoviću: Platio je cenu…

Čuvena američka teniserka Bili Džin King prokomentarisala je karijeru Novaka Đokovića i jednim citatom opisala dominaciju srpskog tenisera.

Đoković je više od cele decenije dominira muškim tenisom, a verovatno je i najbolji teniser svih vremena, takozvani GOAT.

Sada već 77-godišnjakinja iz Kalifornije, koja je tokom karijere u svim konkurencijama osvojila čak 39 Grend slem titula, zna zašto je Novak tu gde jeste.

„Ako slušate Đokovićeve intervjue iz prethodnih nekoliko godina, onda možete da razumete zašto je on ‘broj 1’ – to je zato što on plaća cenu uspeha. On je najspremniji, uvek traži motiv više, uvek se dobro istegne…“, rekla je King.

Amerikanka je zatim poslala poruku mladim teniserkama kojima se obraćala.

„Zato i vi sa 16 godina morate da verujete u sebe, ali i da plaćate cenu uspeha“, dodala je.

(Sputnjik)

