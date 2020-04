Čuveni teniser: „Biće mi zanimljivo da vidim koliko je dubok Novakov sistem verovanja“

Veliku buru u svetskoj javnosti, ne samo sportskoj, podigla je izjava Novaka Đokovića o vakcinaciji protiv virusa kovid-19.

Najbolji teniser sveta podelio je javnost stavom da nije za to da vakcinacija bude uslov da se nastavi teniska sezona, a mnoge su ga javne ličnosti vrlo oštro napale na društvenim mrežama. Među njima su i dva američka tenisera Endi Rodik i Tenis Sandgren.

Poznato je da su Đoković i Rodik imali nesuglasice u prošlosti i da je Amerikanac pet godina mlađeg Srbina optuživao za lažiranje povreda, a sukob je jednom pretio da se završi i fizičkim obračunom u svlačionici.

Osvajač jednog Gren slem trofeja prokomentarisao je Novakovu nedavnu izjavu o vakcinama rečima:

– Ne moram da se složim sa nečijim sistemom verovanja, ali poštujem činjenicu da ga ima. Suština je da li veruje u vakcinaciju ili ne, ona je nešto najsigurnije da vrati tenis na globalnu scenu. Dakle, opet, Novak je to rekao sam. Ne moram da se složim sa njegovim stavom. On zna da će morati da donese odluku. Biće mi zanimljivo da vidim koliko je dubok njegov sistem verovanja, ako bude morao da propusti Grend slemove, jer ne želi da dobije vakcinu – kazao je Rodik aludirajući da će od stavova Novaku ipak bitnije biti da igra.

I think it’s time for Novak to release his entire vaccination history

Also his entire medical history

His bank account numbers

Also what he had for breakfast everyday last week

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) April 20, 2020