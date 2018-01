Cvetković: Verujem u ovaj tim, zasluženo smo u Zagrebu

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Jovica Cvetković istakao je da je njegov tim zasluženo došao do druge faze Evropskog prvenstva u Zagrebu, ali da, uprkos tome što nije prenela nijedan bod iz Splita, ima veliku želju da pobedi Norvešku, Francusku i Belorusiju.

Srbija je prvi put još od 2012. godine, kada je bila „srebrna“ u Beogradu, izborila mesto u drugom krugu kontinentalnog takmičenja zahvaljujući jučerašnjem trijumfu nad Islandom 29:26 i pre svega Švedske nad Hrvatskom 35:31.

„Došli smo do Zagreba, još se nisu slegli svi utisci. Idemo da pobeđujemo. Zasluženo smo došli do druge faze, dali sve od sebe, a pogledala nas je i sreća. Verovatno je razlog i to maksimalno davanje. Sada smo neopterećeni, ali željni da napravimo još nešto dobro“, rekao je Cvetković, a prenosi sajt RŠ.

Prvi rival „orlovima“ u Zagrebu biće Norveška za koju Cvetković ima samo pohvale.

„Znamo da nas čekaju svetski vicešampioni i šampioni. Svesni smo njihove snage, ali tražićemo mogućnost da napravimo korak više u odnosu na sve ovo. Probaćemo da nađemo način da pobedimo i te rivale, zašto da ne?“.

Selektora raduje što je mladi Milan Jovanović, strelac tri gola protiv Islanda, pokazao kvalitet, ali da nije hteo da mu se dogodi ista situacija kao njemu kada je bio igrač.

„U poslednjem tajm-autu (protiv Islanda prim. aut) pravio sam akciju za Jovanovića, ali sam odustao u poslednji čas, setivši se mog iskustva sa Olimpijskih Igara u Moskvi. Bio sam u njegovim godinama, kada su me stariji igrači gurnuli u nešto za šta nisam bio pripremljen. Dali su mi da šutnem dva sedmerca protiv SSSR u borbi za finale i promašio sam. Ti momenti me i dalje proganjaju, ostali su trauma u mom životu. Ponekad se i sada budim sa tim momentima. Nisam hteo da Milan, koji je bez greške odigrao, dođe u situaciju da proživi ono što proživljavam čitav život. U tim momentima bilo mi je bitnije da njega sačuvam, nego da dobijem utakmicu na taj način“.

Naglasio je da stoji iznad svakog igrača Srbije na prvenstvu i istakao da su se svi borili.

„To je sport, greši se, igra dobro… Pred nama je sada veliko iskustvo i izazov, postoji želja da dodamo još nešto do kraja takmičenja. Verujem u ovaj tim“, zaključio je Cvetković.

Srpski rukometaši protiv Norveške suta otvaraju drugi krug EP od 18.15 u zagrebačkoj Areni, sledećeg ponedeljka se sastaju sa Francuskom, a u sredu sa Belorusijom.

