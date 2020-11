„Da li je bilo dobro“ – Novak imitirao Ronalda (video)

Najbolji teniser planete je imitirao jednog od najboljih fudbalera na svetu. Naime, pred početak Završnog turnira u Londonu pronašao je vremena da isproba prepoznatljivu proslavu golova koju ima Kristijano.

Inače, Kristijano je ranije, upravo u O2 areni, došao da gleda Đokovića i podrži ga, zajedno sa porodicom.

.@Cristiano how did I do? 😂 https://t.co/cF1CQ0noPW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 13, 2020