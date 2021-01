Da li je svet spreman za „najopasnijeg“ Đokovića? (video)

Srpski teniser Novak Đoković će se na Australijan openu boriti za novi Grend slem trofej – ali i nešto više od toga.

Đoković je u Melburn došao sa 17 osvojenih Grend slem titula, manje nego što su mnogi predviđali pre samo šest meseci.

Srpski teniser je prošle godine upravo na Australijan openu osvojio novi trofej – rekordni osmi na tom kontinentu – ali isti uspeh nije uspeo da ponovi na narednim slemovima.

Vimbldon je otkazan, a sa US opena diskvalifikovan zbog nenamernog napucavanja linijskog sudije lopticom u vrat, pa su analitičari smatrali da će taj detalj ostaviti dugoročne posledice na Novaku.

Usledila je titula na Mastersu u Rimu, ali…

Na Rolan Garosu ga je „počistio“ Rafael Nadal u finalu, iako je njegov trener Goran Ivanišević pred taj duel rekao „da Nadal nema apsolutno nikakve šanse“.

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA

— Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) September 6, 2020