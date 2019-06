Dabović: Cilj je da prođemo grupu, a posle je sve moguće

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Ana Dabović rekla je da se nada dobrom rezultatu na predstojećem Evropskom prvenstvu.

„U dresu naše reprezentacije osećamo se najlepše. Tada smo najponosnije jer predstavljamo našu zemlju. Tako će biti i sada sa ovim novim dresom. Mnogo je važno na koji način ćemo da nosimo taj dres. Imam dva uramljena dresa, jedan sa Evropskog prvenstva i drugi sa Olimpijskih igara, a nadam se da ću uramiti i ovaj“, rekla je Dabović novinarima posle promocije novog dresa košarkaških repreznatcija.

Košarkašice za tri nedelje očekuje Evropsko prvenstvo, koje zajedno organizuju Srbija i Letonija, a srpska selekcija igraće u Zrenjaninu u grupi D sa Belgijom, Belorusijom i Rusijom.

„Činjenica je da smo u najtežoj grupi, ali mislim da treba da budemo koncentirsane na sebe. Trudimo se da budemo spremne. Ako sve devojke budu zdrave, verujem u dobar rezultat, a to je nadam se odlazak na Olimpijske igre sledeće godine“, navela je Dabović.

Na Evropskom prvenstu 2015. godine Srbija je napravila veliki uspeh osvojivših zlatnu medalju, a Dabović ističe da bi volela da se to ponovi i ove godine.

„Mislim da bismo svi voleli da to uradimo. To bi bilo ostvarenje sna pred našim navijačima. Treba ići korak po korak, utakmicu po utakmicu. Prvi cilj je da prođemo grupu, a posle je sve moguće“.

Ona je istakla da joj je drago što se Marina Maljković vratila na čelo reprezentacije. „Sa njom smo ostvarili najveće uspehe u ženskoj košarci. Nadam se da će to biti i sada“.

Dabović smatra da igranje pred domaćom publikom nosi dozu odgovornosti.

„Meni je to motiv više. Uvek sam volela da igram pred našom publikom. Velika je odgovornost, možda to dovede do opterećenja kod devojaka, ali verujem da nas stručni štab dobro priprema da to ne dozvolimo“, zaključila je Dabović.

Evropsko prvenstvo za košarkašice počinje 27. juna i trajaće do 7. jula.

(Tanjug)