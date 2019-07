Dabović: Naša energija nije bila kao obično

BEOGRAD – Košarkašica Srbije Ana Dabović rekla je da je Španije bolje ušla u polufinalni meč Evropskog prvenstva i da srpski tim nije uradio ono što je bilo potrebno za trijumf.

“One su ušle bolje u utakmicu, to je sigurno. Pokazale su više od nas, naša energija nije bila kao obično. Želja je bila tu, ali nismo uradile ono što je trebalo da bismo pobedile ekipu Španije. Treba da naučimo iz nekih grešaka i da osvojimo bronzu. Nije ovo prvi poraz u našim karijerama, niti prvi u polufinalima. Trudićemo se da se skupimo i da ih ne pravimo u meču za treće mesto”, rekala je Dabović novinarima posle meča.

Bek srpske reprezentacije u finišu meča napravila je nesportsku, koja odredila krajnji ishod duela.

“Moram i ja da vidim šta se tačno desilo. Kada sam napravila faul ona je mene udarila, ja sam joj vratila i zeznula sam stvar. To se videlo odmah, to je promenilo mnogo tok igre. Nisam očekivala faul, svi smo grešili, ali energija je presudila”, rekala je Dabović i osvrnula se na suđenje.

”Nisu sudije krive uopšte, one nas jesu ‘tukle’, a trebalo je da mi to uradimo njima. Postavile su kriterijum i sudije su pustile to, a mi nismo znale na pravi način da odgovorimo”, kaže Dabović.

Nevena Jovanović, sa suzama u očima, nije krila nezadovoljstvo zbog poraza od Španije.

“Mislim da nismo igrale na najboljem nivou. Prvo polazim od sebe, žao mi je što nisam pomogla ekipi. Sutra je novi dan, nadam se da ćemo skupiti snage i uz ovu divnu publiku, koja nam je vetar u leđa, okačiti bronzu oko vrata i slaviti pred našim narodom.Hvala im što nas podržavaju”, rekla je Jovanović.

U borbi za bronzu Srbija će igrati od 17.30 protiv Velike Britanije.

(Tanjug)