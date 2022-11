Dalić: Ništa nismo rešili pobedom protiv Kanade

DOHA – Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je večeras da njegov tim pobedom protiv Kanade još nije obezbedio plasman u osminu finala Svetskog prvenstva u Kataru, prenose hrvatski mediji.

Hrvatska je večeras pobedila Kanadu 4:1, dok je Maroko nadigrao Belgiju 2:0 u mečevima drugog kola grupe F na Mundijalu.

„Uspeli smo da ih primirimo, vratili smo se rano primljenog gola, a to mogu samo velike ekipe. To mogu ekipe koje dišu zajedno, koje su pune motiva, vere i odlučnosti, a to je Hrvatska“, rekao je Dalić posle utakmice.

Hrvatska i Maroko imaju po četiri boda, Belgija je treća sa tri, dok je Kanada poslednja bez bodova.

„Napravili smo mali korak, ali nam sada sledi Belgija. Njima je ta utakmica, kao i nama, poslednja šansa za osminu finala SP. Bićemo smireni, ali moramo da jurimo pobedu iako imamo bod više od njih“, rekao je Dalić.

Mečevi trećeg kola u grupi F biće odigrani 1. decembra, a sastaće se Hrvatska – Belgija i Maroko – Kanada.

(Tanjug)

