Danilović: Za mene je priča o Teodosiću završena

BEOGRAD – Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KS S) Predrag Danilović izjavio je da je za njega priča o izostanku Miloša Teodosića iz nacionalnog tima završena.

Selektor Srbije Svetislav Pešić je ranije danas na konferenciji za medije objavio da je njegova odluka da izostavi Teodosića iz nacionalnog tima za drugi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine, kao i za Evropski šampionat koji će biti održan od 1. do 18. septembra,

„Selektor je razjasnio neke stvari. Moje lično mišljenje je da bi možda postojao neki prihvatljiviji način za rešavanje ovog problema, ali ta priča je završena. Mi se okrećemo utakmicama. Ono što je bitno jeste da imamo mir u ekipi i da cela nacija stane iza ovih momaka, iza reprezentacije Srbije. Da ne budemo, kao po navici, samo destruktivni, nego da to radimo na način na koji smo to uvek do sada radili, a to je da svi zajedno budemo uz ove momke“, rekao je Danilović novinarima u Beogradu.

Prvi čovek KS S je prokomentarisao i reakciju igrača na odluku Pešića da u nastavku priprema ne računa na Teodosića.

„Ono što sam ja video, a bio sam tamo skoro svaki dan u Staroj Pazovi, jeste da je verovatno bilo iznenađenje i za igrače, ali nije prvi put da se dešavaju takva iznenađenja. Ali ono što sam ja video u Pazovi jeste da su momci super radili i da je super atmosfera. Ne treba komplikovati oko nekih stvari“, istakao je Danilović.

On je naglasio da bi Srbija bez velike euforije trebalo da ode na EP.

„Predstoje nam veoma bitne utakmice, pre svega Grčka, ali idemo korak po korak. Imamo ove trening utakmice koje nam slede. Očekujem jake utakmice protiv Slovenije, kao i na tuniru u Nemačkoj. Ponavljam, bez neke velike euforije treba da odemo na to EP. Bez neke velike euforije treba da igramo protiv Grčke i Turske, a onda ćemo da razmišljamo o EP. Siguran sam u ove momke, siguran sam i u rad selektora Pešića“, rekao je Danilović.

(Tanjug)

