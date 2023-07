De Hea posle 12 godina odlazi iz Mančester junajteda

Španski fudbalski golman David de Hea potvrio je danas da napušta Mančester junajted, posle 12 godina provedenih na Old Trafordu.

U poruci objavljenoj na društvenim mrežama, 32-godišnji De Hea je zahvalio navijačima Junajteda na podršci, ali je istakao da je vreme da „prihvati novi izazov“.

„Želeo bih da izrazim svoju nepokolebljivu zahvalnost i zahvalnost za ljubav za prethodnih 12 godina. Postigli smo mnogo otkako me je moj dragi ser Aleks Ferguson doveo u ovaj klub“, naveo je De Hea.

„Mančester će uvek biti u mom srcu, Mančester me je oblikovao i nikada me neće napustiti. Prošli smo sve“, dodao je on.

De Hea je u Junajted stigao iz Atletiko Madrida 2011. godine godine i odigrao je ukupno 545 utakmica za taj premijerligaški klub, od čega je na 190 sačuvao mrežu. Sa Junajtedom je osvojio jednu titulu prvaka Engleske, dva trofeja Liga kupa, tri Superkupa, jedan FA kup i još jedan trofej u Ligi Evrope.

